- I september hadde vi massiv testing i skolene. Da var ikke samfunnet helt åpent, og vi klarte å begrense utbruddene. Men da samfunnet åpnet 25. september, så vi at vi ikke klarte å begrense et utbrudd like enkelt gjennom å teste massivt, sier Eli-Anne Skaug, smittevernlege i Trondheim kommune.