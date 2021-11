I 2019 ble det vedtatt å øke sommerstengingen i barnehagene fra to til tre uker, og at disse skulle være uke 28, 29 og 30. Utvidelsen betød innsparing på rundt 20 millioner kroner til 2023. Vedtaket har skapt reaksjoner, og nå vil kommunedirektøren at politikerne endrer vedtektene rundt ferie til følgende: