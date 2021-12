Stor økning i sykefraværet under pandemien: - Det er vondt å være borte fra jobb

Sykefraværet har økt betraktelig etter at koronapandemien brøt ut i Norge. Lærer Heidi Amundsen og familien valgte å flytte 60 mil for å komme nærmere barnas besteforeldre i Trøndelag: - Jeg var så mye borte fra jobb, at vi måtte vurdere tiltak, sier hun.