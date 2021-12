Sametingspresidenten hamrer løs på regjeringen:

- Hvor lang tid tar det å lese og ta inn over seg en enstemmig dom

Sametingspresident Silje Karine Muotka tar nå et kraftig oppgjør med regjeringen Støre. Hun mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ennå ikke har sagt at de anerkjenner dommen, bedt samene om unnskyldning og varslet at anleggene på Fosen skal rives.