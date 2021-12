- Vi har forberedt oss på at det skulle komme smitte før eller siden, og ledelsen ved Halsen skole har håndtert dette veldig godt. Vi har hatt tett oppfølging med dem, sier kommunalsjef for velferd i Stjørdal kommune, Trude Vikdal, etter at det fredag ble bekreftet omikron-smitte ved skolen.