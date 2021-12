Mistenker tre nye tilfeller av omikron-varianten i Trøndelag

- I løpet av forrige uke var det to tilfeller som viste seg å være omikron-variant etter at bekreftende sekvensering var utført. I tillegg gjorde man et fåtall påvisninger med en hurtigere mutasjonsanalyse. Sju tilfeller er mistenkte omikron-tilfeller, sier overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital, Andreas Christensen, til Adresseavisen mandag ettermiddag.