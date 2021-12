Rett etter han ble rektor dro Knut Johan til Lerkendal for å snakke med Nils Arne Eggen

The Guardian: Boris Johnson deltok på pizzafest under nedstengingen

For fem år siden begynte Knut Johan Monkan som rektor ved Strand barne- og ungdomsskole i Osen, en kommune nord i Trøndelag. Siden den gang har mangfold blitt en viktig del av timeplanen, og det takker nye og gamle elever Knut Johan for.

Noe måtte gjøres

I morens butikk på Bessaker henger det krus og spann fra vegger og tak. Veggen prydes av antikke skilt, og midt mellom det som kan ligne et museum står Knut Johan i en knallgul genser, med prideflagget på armen.

Osen kommune har omtrent 900 innbyggere, og skolen i underkant av 100 elever.

- Når det er få folk, så er det også vanskelig å finne noen som er lik deg. Du skiller deg enda mer ut hvis du er annerledes, sier han.

Rektoren kan fortelle om historier fra sin barndomstid hvor «homo» ble brukt som skjellsord, og folk som ikke var helt A4 ble holdt utenfor.

Og slik kunne elevene på Strand barne- og ungdomsskole fortelle Knut Johan at det fortsatt var.

- Jeg skjønte at noe måtte gjøres, sier rektoren.

Knut Johan Monkan Alder: 45 Bosted: Inderøy



Yrke: Rektor ved Strand barne- og ungdomsskole Juryens begrunnelse: Knut JohanMonkan er en engasjert mann på mange plan. Han startet Mangfolduka i Osen fordihan som rektor hadde mulighet til det. Samtidig er arbeidet han har lagt ned i dette langt utover det man kan forvente av en rektor. Han setter mangfold ogutenforskap på agendaen for både barn, unge og voksne. I tillegg har han etenormt engasjement for hjembygda si Bessaker. Her jobber han (på fritida) myefor å skape bolyst, blilyst og aktivitet. Han er en uselvisk person som leggertil rette for at andre skal ha det bra og lykkes i sitt daglige virke. Osenskole deltar i Åfjord Pride, og tidligere elever takker nå rektoren for detarbeidet han og skolen gjør.

Få «Godfoten» på pensum

Det første Knut Johan gjorde da han ble rektor var å ta med seg hele personalet til Lerkendal i Trondheim. Der snakket de med Nils Arne Eggen om «Godfoten». Det er Eggens tanke om mangfold som ligger bak initiativet Knut Johan startet opp noen år senere.

- Jeg synes «Godfoten»-boka burde være pensum på rektorutdanninga ved NTNU, sier Knut Johan.

I boka skriver Eggen om viktigheten av å gjøre hverandre gode.

Rektoren, som selv var en lovende fotballspiller som ung, takket nei til å spille for Eggen som junior. Og ifølge Knut Johan var de på treningsleir sammen i Tyrkia, da Eggen trente Orkla.

- Jeg har aldri tapt mot ham, bare uavgjort. Jeg er én av få som aldri har tapt mot ham, ler han.

Karneval ble annerledesdag

Det første rektoren gjorde for å styrke mangfoldet var å bytte navn på karnevalet. Det skulle ikke lenger hete karneval, men annerledesdag.

- Da kunne elever og lærere kle seg opp i akkurat det de ville, om det var Kaptein Sabeltann eller Lady Gaga, sier han.

Dette ble vellykket, forteller han, til tross for at det ble litt vanskeligere å konsentrere seg i mattetimen til læreren med rosa parykk.

Etter den første suksessen innførte rektoren et nytt tiltak, nemlig en fair-play uke.

- Dette er en uke hvor elevene har fokus på mye forskjellig, og den klassen som gjør mest positivt for andre får en pokal mot slutten av uka, sier Knut Johan.

Likevel kjente den engasjerte rektoren at dette ikke var nok.

Årets hverdagshelt Årets hverdagshelt er et samarbeid mellom mediehusene Adresseavisen og NRK Trøndelag.

Prisen gis til en person som gjennom uegennyttig innsats har utmerket seg utover det vi kan forvente og utgjort en forskjell for andre, gjennom frivillig arbeid for enkeltpersoner eller organisasjoner. Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Lesere og lyttere har sendt inn forslag til kandidater

Fem kandidater er nominert til Årets hverdagshelt

En jury ledet av kanalsjef Bjørn Tore Grøtte i NRK P1 har valgt ut kandidatene.

Vinneren av prisen blir offentliggjort under Adresseavisens og Trondheim symfoniorkesters nyttårskonsert 8. januar 2021.

Bli akseptert for den du er

Parallelt med fagfornyelsen, hvor likeverd står sterkt, lurte Knut Johan på hvordan skolen kunne fremme annerledeshet i bygda. Resultatet ble det de kaller «mangfoldsuka».

En bygdeoriginal med navn «Morris» ble inspirasjonen for hvordan skolen skulle jobbe med dette temaet. Det er laget en film om bygdeoriginalen som lever livet på sin måte.

- Morris var et bevis på at til tross for at man er annerledes kan man leve et fint liv, så lenge man blir akseptert for den man er, sier han.

Og hele skolepersonalet kjente en «Morris» som fortjente å bli akseptert, uansett.

- Det ble mye engasjement og tårer.

Skolen ville altså jobbe med dette, men rektoren ville ha med flere på laget.

Rosa genser og prideflagg

Rektoren bestilte opp rosa gensere og t-skjorter, med prideflagg på armen. Ikledd en slik genser skulle Knut Johan overbevise kommunestyret om at «mangfoldsuka» burde bli et årlig arrangement i kommunen.

- På vei til møtet får jeg en rar følelse. Pulsen stiger, og jeg begynner å kaldsvette. Til tross for at dattera synes det er tøft med rosa genser og prideflagg, er jeg så feig at jeg tar på jakka da jeg skal levere barna på skolen. Jeg blir veldig nervøs for hva de andre skal tenke om meg, forteller Knut Johan.

Og det var da det gikk opp for rektoren selv at det er vanskelig å være annerledes, og at det er helt nødvendig å arbeide for å bryte ned fordommene i bygda.

Etter denne sterke opplevelsen var det en lettelse da han fikk gjennomslag i kommunestyret. I år ble mangfoldsuka arrangert i Osen for andre gang.

Skolen, med omtrent 100 elever, går blant annet i pridetog, og samler inn penger til TV-aksjonen.

- For oss er mangfoldsuka mye mer enn pride. Uansett om du har ADHD eller tics, om du liker fotball eller korps, eller om du liker Manchester United eller et annet fotballag, så skal du få lov til å gjøre det. Absolutt alle er like mye verdt, sier Knut Johan.

- Viktig å ta tak i

Både sykeheimen, politikerne, barnehagen og skolen er involvert i markeringen under mangfoldsuka. Responsen har vært utelukkende positiv, og flere har gitt tilbakemelding på at dette var viktig å ta tak i.

- Flere har signalisert at dette arbeidet betyr mye. Jeg fikk en sterk e-post fra en tidligere Osen-innbygger som ble jaget hjemmefra da han kom ut av skapet på 80-tallet. Han skrev at han aldri hadde trodd at noe slikt skulle skje i Osen, sier Knut Johan.

I skolegården reagerer medelever i dag kraftig når skjellsord blir brukt. Og selv om rektoren ikke kan si at slike ord aldri blir brukt lenger, mener han at de likevel har kommet et godt stykke på vei når slike tilfeller blir tatt opp i klasserådet.

- Vi har en veldig fin elevgruppe på skolen som virkelig bryr seg om hverandre, sier Knut Johan.

Litt enklere

- Alle kjenner til følelsen av å ikke strekke til eller være gode nok. Og så er det kanskje noen som kjenner mer på den følelsen enn andre, og sånn skal det ikke være, sier Knut Johan.

Til tross for at Knut Johan og kollegene har jobbet aktivt med å styrke mangfoldet og likeverdet, kan rektoren likevel legge merke til utenforskap.

- Vi har tatt disse grepene her, og ellers jobber vi med å bruke utradisjonelle læringsarenaer ved å bruke lokale tjenester rundt oss for å styrke mangfoldet.

- Tror du det har blitt enklere å være annerledes på Strand barne- og ungdomsskole nå?

- Ja, det tror jeg det har blitt. Men fremdeles kan det være vanskelig å være den som skiller seg ut. Men at det har blitt lettere, det har det, konkluderer Knut Johan.

