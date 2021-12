Varsler mye regn, men så kommer det et værskifte

Har sendt ut over 500 permitteringsvarsler - også i Trøndelag: - Berører hoteller over hele landet

Saken oppdateres.

Det er sendt ut farevarsel for mye regn, jord- sørpe- og flomkred i Trøndelag fra fredag ettermiddag og til lørdag ettermiddag. Det forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Otto Fagerlid når Adresseavisen ringer for å høre om prognosene til jul.

Fare for stengte veier

– Jeg har sendt ut gult farevarsel for Fosen og nordlige strøk av Trøndelag nå til helga. Enkelte steder kan det komme så mye nedbør at det er fare for overvann og stengte veier ved bekker og elveløp, sier Fagerlid.

Meteorologen understreker at det er viktig å sørge for at stikkrenner og andre vannveier er åpne. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, står det i farevarselet.

– Nå er jo den snøen som kom nesten regnet bort, er det håp om en hvit jul?

– Jeg kan ikke garantere snø, men det jeg kan si er at utover kommende uke så blir det et værskifte, sier meteorologen.

Kaldere luftmasser

– Det kommer kaldere luftmasser inn over landsdelen, og det er mulighet for snø, ikke bare i høyere strøk, men til og med i Trondheim, sier Fagerlid.

Men han tar et lite forbehold om snø

– At det blir noe kaldere er helt sikkert. Så kan jeg legge til at det er mulighet for snø når vi ringer julen inn, sier Fagerlid.

Temperaturen synker

Prognosen viser at temperaturen synker på kvelden, tirsdag 21. desember. Da er det fortsatt meldt om nedbør som trolig kommer som snø.

Onsdag, torsdag og fredag kommende uke blir det minusgrader og da kan det bli en hvit jul i store deler av Trøndelag.

– Dersom nedbøren holder til temperaturen synker så er det trolig at dere i Trøndelag slipper typisk vestlandsvær med regn til jul, avslutter vakthavende meteorolog Geir Otto Fagerlid.

