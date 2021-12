Dette mener statsadvokaten at politiet må etterforske etter Siljes (5) død

For 27 år siden konkluderte politiet med at tre jevngamle gutter var skyld i at Silje (5) i Trondheim døde. Nå har førstestatsadvokaten gitt beskjed om hva han mener politiet må ettergå i den nye etterforskningen.