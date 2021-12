Stavåbrua like sør for Berkåk i Rennebu kommune var stengt i flere timer fra fredag formiddag til utpå ettermiddagen. Det var derfor skiltet omkjøring. De tyngste kjøretøyene måtte kjøre om fylkesvei 30 via Røros, mens rutebusser og kjøretøy under 7,5 tonn og 15 meter kunne ta en langt kortere omvei om fylkesvei 6508.