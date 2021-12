- Kanskje det var to Rudolfer som kjempet om å dra julenissens slede?

Saken oppdateres.

– Jeg og samboeren min var på tur hjem da vi oppdaget flere reinsdyr på veien, sier Gunn Anita Aikio Eide.

Paret bor ved Hennongvola i Steinkjer og det er ikke uvanlig å se reinsdyr rundt huset.

– Vi ser ofte reinsdyr, men det var første gang jeg har opplevd at to ble stående foran bilen og «knuffe» på hverandre, sier hun.

Eide forteller at da de kom kjørende var det flere reinsdyr på veien, men de fleste løp da bilen kom. Hun var raskt fram med kamera for å forevige synet av de to som ble værende.

– Det var det første som slo meg, dette måtte jeg filme for verken jeg eller samboeren min har ikke sett noe slikt før, sier hun.

Kanskje Rudolf?

Siden det går mot jul har hun en liten teori om hvorfor de to lekesloss på veien.

– Hvem vet, kanskje det var to Rudolfer som kjempet om hvem som skulle trekke sleden til julenissen, ler hun.

– Det virket på slutten som om de ble enige, legger hun til.

– Så du tror ikke at du kommer til å oppleve noe slikt flere ganger?

– Nei, dette var nok det som heter å være på rett sted til rett tid, sier Eide.

Ikke i brunst

Brunsttiden for rein er over. Den er i september og oktober, så det er mye som tyder på at dette er en form for lek, sier seniorforsker Christer Moe Rolandsen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han får støtte av sin kollega.

– Dette er helt vanlig adferd, og det er nok to ungdyr som «knuffer» litt på hverandre, sier seniorforsker Olav Strand ved NINA.

Han legger til at siden videoen er tatt ved Henningvola i Steinkjer er dette trolig tamrein.

