76 boenheter i Trondheim må vente på klarsignal. Håper på rask løsning

For å kunne bygge ut større boligprosjekt, må det dokumenteres at det er nok fremtidig kapasitet på skolene i området. I Haakon VIIs gate 14 i Trondheim har utbyggerne Leangenbukta AS søkt om dispensasjon fra kravet om skolekapasitet for å kunne komme i gang med tredje byggetrinn og 76 nye boenheter. Bygningsrådet sa tirsdag nei til dispensasjon. Utbyggerne håper likevel på en rask løsning slik at prosjektet kan starte opp som planlagt neste år.