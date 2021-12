- Vi forstår at dette gir en del ulemper, med økt trafikk på andre veier, og det er selvfølgelig ikke ønskelig. Vi er imidlertid helt nødt til å stenge for å kunne gjøre ferdig arbeidene, sier Martin Jusnes Engum som er Statens vegvesens hovedbyggeleder for prosjektet med den nye brua på Sluppen.