De første badegjestene dyppet seg ved Nyhavna på solsnudagen

Saken oppdateres.

- Dette er hhhherlig! roper Kjersti Myhre, mens hun både prøver å virke troverdig og samtidig rister av seg kaldvannet fra fjorden og tripper tilbake til varmen i badstua.

To urbane sjøbad

Ytterst på Brattøra ligger Sjøbadet, og nesten nøyaktig samtidig med at «sola snudde» klokken 16.59 tirsdag 21. desember, åpnet Havet, som er navnet på Trondheims andre urbane badeanlegg. I et anlegg som flyter på vannet på Nyhavna, er det mulig å nyte utsikten til de omliggende industri- og havneområdene mens du sitter i badstua.

Hele tre grader celsius

Når det er på tide å kjøle seg ned, er det bare å dyppe seg i et av de tilrettelagte badekulpene. Skjønt, bare og bare er det vel egentlig ikke. Tirsdag holdt sjøvannet i kulpene hele tre grader celsius. Badene tok derfor ikke veldig lang tid, før det var på tide med en ny runde i badstua.

Ikke varmt i vannet

Dampen står i været i ettermiddagsmørket, når badstuheite kropper kommer ut av badstuene, men vanndampen stopper brått når gjestene går ned tretrappa til badekulpen.

Der nede i vannet er det ikke mye varmt. Golfstrømmen sørger riktignok for at det sjelden fryser i havneområdene i Trondheim. Varmt er det likevel ikke, selv om det har vært mildvær i det siste. Hvordan det blir på vannoverflaten i badekulpene når temperaturen siger nedover senere i vinter, det gjenstår imidlertid å se.

Mens snøfillene danser

I den vintermørke lufta denne ettermiddagen danser snøfiller som så vidt får lagt seg, før de smelter på tredekket på det nybygde badeanlegget. På den andre siden av havnebassenget durer det i to maskiner som fyller jernskrap på en lastebåt. Sør for det flytende badeanlegget ligger Dora 1, og rundt på andre sider av bassenget ligger båter fortøyd.

Badeanlegget har sin egen bar. Det er derfor fulllt mulig å nippe til et glass rødvin i badstuene i det urbane havnemiljøet.

De første badegjestene

Kjersti Myhre, Anniken Zahl Furunes, Kirsti Vanvik og Aasmund Børli Sivertsen var de aller første badegjestene på Nyhavna. Da Adresseavisen snakket med dem før badet, gledet de fire seg til to timer med vekslinger mellom den ganske heite saunaen og det temmelig kalde sjøvannet.

Åpnet på solsnudagen

- Det er ikke tilfeldig at vi åpnet i dag, sier Erlend Mogård Larsen.

Han er en av inititiativtagerne til at Trondheim har fått sitt andre urbane badeanlegg. Mogård Larsen synes det passer godt å markere vintersolverv med et bad.

- Årets aller mørkeste dag og det faktum at det igjen går mot lysere tider, er en fin bakgrunn for å åpne et badeanlegg, mener han.

Norges badstulaug har valgt vintersolverv som badstudagen.

Det meste av jula

Da badeanlegget og kafeteriaen Havet ble altså åpnet tirsdag ettermiddag, var det Ifølge Mogård Larsen utsolgt hele den første kvelden.

- Vi holder åpent i hele jula, bortsett fra julaften. På grunn av koronarestriksjoner må vi kjøre på halv kapasitet. Derfor har vi plass til 28 gjester i hver badesesjon som varer i to timer.

Utvides til våren

Til våren blir Havet på Nyhavna utvidet både til lands og til vanns. Det flytende badeanlegget får både et japansk og et russisk bad, mens det i det tidligere lagerskuret på land blir åpnet kjøkken, restaurant og musikkscene.

Havet skal bli et helårs anlegg for bading.

Internasjonal trend

Trondheims andre urbane badeanlegg er del av en internasjonal trend med bading og badstu i bynære områder. Sjøbadet på Brattøra har gjort at Trondheim har vært på høyde med den internasjonale utviklingen i flere tiår. Havet i Nyhavna gjør byen enda mer trendy.

Del av Kai 53

Det koster 225 kroner for to timer i Havet. Prisen blir havparten for stamgjester.

Havet er første del av prosjektet Kai 53, som skal bidra til at industriområdet på Nyhavna blir fylt med kunst og kultur.

Hvorfor det heter Kai 53? Fordi det ligger på Kai 53 på Nyhavna, sånn cirka midtveis mellom Lilleby og Nedre Elvehavn.