Helsedirektøren i Trondheim med gladmeldinger

Snart får du som jobber i skole og barnehage en viktig SMS

To hovedspørsmål i dagens formanskapsmøte. Blir ansatte i skole og barnehage ferdigvaksinert før ferien er over? Klarer Trondheim å vaksinere alle over 45 år før 15. januar?