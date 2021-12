Klokka 03.37 natt til mandag meldte politiet i Trøndelag på Twitter at de hadde fått melding om en brann i en bolig på Lysthaugen i Verdal. Cirka 20 minutter senere opplyste operasjonssentralen videre at beboerne og katten var ute av huset og at brannvesenet var i gang med slukking.