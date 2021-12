Hunden ble gjenforent med eierne:

- I løpet av ti sekunder var Sansa sporløst forsvunnet

På julaften forsvant hunden Sansa fra familien Braathen. Da de begynte å frykte det verste, fikk de den gledelige telefonen de hadde ventet på - over to døgn etter at Sansa forsvant.