Idretten må vente – karbonfangst kan ødelegge for storhall og idrettspark

– Det er en frykt i idretten for at Statkraft kan ødelegge for fremdriften. Karbonfangst er storpolitikk og utredning om anlegget har allerede forsinket prosessen en hel del. Derfor er det viktig at Statkraft Varme nå avklarer dette raskt som de har lovet, og ikke blir en bremsekloss for idrettsaktiviteter til byens barn og unge, sier anleggsansvarlig i hockeykretsen, Frode Storesund.