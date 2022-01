Vikarmangel slår ut legekontor - pasienter sendt til legevakt: - Tas på høyeste alvor

Trondheim kommune jobber på spreng for å sikre at prøvesvar og sykmeldinger følges opp etter at et legekontor i byen sluttet å ta inn pasienter i romjula. De frykter flere fastleger kan gjøre det samme.