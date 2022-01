Seks år med gull fra våre arkiver

Økt fare for mer RBK-bråk

Saken oppdateres.

Seks år og hundrevis av bilder. Da vi startet vår serie med historiske bilder fra vårt bildearkiv helt i starten av 2016 trodde vi at i løpet av et år så ville vi ha nådd bunnen av bunken. Så feil kan man altså ta, for i dag, ser vi at vi knapt har skrapt litt forsiktig overflaten av det enorme bildematrialet som Adresseavisen sitter på etter å ha eksistert i 255 år.

I den forbindelse byr vi her på et aldri så lite gjensyn med noe av de beste bildene og de beste temaene vi har presentert for våre lesere gjennom disse seks årene i serien «Gull fra arkivet».

Hva drev trønderske tenåringer med før internett? Dette spurte vi oss selv om i februar 2021. Svarene vi fant publiserte vi i bildeserien Ung i Trondheim - ungdomstid før Snapchat, Instagram og TikTok

I denne bildeserien finner du også fotografier av Trondheims aller første diskotek, samt en sniktitt fra en ekte bygdefest anno 1975.

Visse ting er obligatorisk for en trønder i påsken. Den store påskeutfarten er bare en av disse. I bildegalleriet vi kalte Fjolls til fjells samlet vi en rekke bilder av den trønderske påskeutfarten gjennom mange år.

Plakater med merkelige ordvalg, uforståelig skilting, oppfordringer, henvisninger og regler som det er umulig å forstå har Trondheim hatt sin del av opp gjennom årene. Det hele startet med «Velkommen til katteetaten» i 2017, og fortsatte med «Biler som parkeres foran porten blir demontert og solgt til Polen».

Senere tok det helt av. Vi fant så mange feilstavede og morsomme skilt og plakater i Trondheim at det ble til hele 10 serier med disse. Vår personlige favoritt var reklamen for «Fish & Chips with French Fries» i serien «Skal det være en oksetiss?».

Denne og mange andre bildeserier om morsomme skilt og plakater finner du på samlesiden «Bilder fra Adressa-arkivet».

«Dagens trafikk er rask, effektiv og livsfarlig» slo Adresseavisen fast i 1966. Noe vi også skrev om i bildeserien «Trafikken i Trondheim - ikke bare bare».

Stor interesse fra våre lesere fikk også serien «Her skal de rekke ferja».

Visste du forresten at i «en smuk og herlig buste» kan oppnåes ved bruk av «Hero» massageapparat etter Professor Biers system? Det visste ikke vi heller, men det var det en av våre annonsører påsto i en av de mange morsomme (og ofte latterlige) annonsene Adresseavisen har hatt på trykk opp gjennom årene. Vi samlet noen av de morsomste i serien «En pike skal lukte godt også når hun er alene».

Mange av de mest populære bildeserien vi har publisert har dreid seg om hvor mye Trondheim har forandret seg siden 1950-tallet og fram til i dag. Serier som «Så mye har Trondheim forandret seg 1- 9» var en av de første bildeseriene vi publisert på adressa.no, og selv etter flere hundre publiserte bilder i disse seriene har vi mange tusen igjen som vi så langt ikke har fått vist fram.

Åge (for her er vi selvfølgelig på fornavn) er liksom uløselig knyttet til ethvert trønderhjerte. Opp gjennom årene har vi bidratt med utallige konsert -og plateanmeldelser, artikler, portrett og bilder av den folkekjære tronderrockeren. Og i 2016 ga vi våre lesere denne bildeserien av Åge som viste seg å bli svært så populær.

En gang i tiden var dette «på landet». Ikke i like stor grad i 2021 kanskje? Dette skrev vi høsten 2021 og viste fram en rekke bilder i serien «Utenfor bykjernen» der Byneset, Klett og andre strøk litt utenfor storbyen Trondheim fikk stråle.

Trondheim har noe som ingen andre byer har, nemlig veiter. Disse små og trange gatene, hele 40 av dem faktisk, gjør trønderhovedstaden til noe spesielt og er med på å definere byen vår i kontrast med de brede gatene som Cicignon fikk anlagt. Mange av disse veitene har spesielle og morsomme navn som Kattveita, Fotveita og Drillveita. Trondheim kommune har laget et oversiktlig og informativt kart over alle veitene HER.

Vi måtte selvfølgelig lage vår egen bildeserie om veitene i Trondheim.

Men det er ikke bare Trondheim som har fått oppmerksomhet i vår serie med historiske fotografier. «Fra Gråkallen til Sula» kalte vi denne serien som tok for seg litt av hvert fra by til land.