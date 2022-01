Tyver slår til mot byggeplasser: - De raida hele brakka. Det så ikke ut da vi kom på jobb

Flere byggefirma i Trondheim er utsatt for gjentatte innbrudd og tyveri. Politiet bekrefter at det ofte er vinningskriminelle fra rusmiljøet som står bak, og at man fort kan finne igjen tyvegodset på Finn.no.