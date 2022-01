Det var søndag at Ivar Rimul, rovviltkontakt for Statens naturoppsyn i Stjørdal og kollega Einar Kolden var på vestenden av Ertsgårdsfjellet for å dokumentere ulveangrepet på de to simlene. Ifølge Rimul er man sikre på at det er den samme ulven som ble observert i Meråker for vel en uke siden.