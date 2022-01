I en pressemelding mandag opplyser Trøndelag politidistrikt at de har tatt ut tiltale mot to menn i 50-årene, for å ha utøvd vold, eller medvirket til å utøve vold, mot en 15 år gammel gutt i Stjørdal sentrum. Voldsepisoden skal ha skjedd på kvelden 28. oktober i fjor, og saken er berammet i Trøndelag tingrett 2. og 3. mars.