– Jeg satt i stabsmøte da Rune (Bratseth, journ.anm.) ringte. Det er som å miste en far. Det var litt sjokk. Og sorg, selvfølgelig. Det er det nok mange som opplever akkurat nå, både de som var veldig nær eller et stykke unna. Jeg tror hele Norge har et forhold til Nils Arne Eggen, sier By Rise når Adresseavisen ringer.