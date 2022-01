- Alle tanker om å legge området brakk av hensyn til framtidige campusutvidelser må legges døde én gang for alle. Denne typen tankegang håper jeg hører fortida til, hos kommunen så vel som hos alle andre. For den ødelegger mer enn den gavner den nære og levende byen som vi alle er så glade i, og som NTNU også er opptatt av at campus skal være en integrert del av, sier Trond Åm (V). Han er medlem i areal- og samferdselskomiteen i Trondheim.