En kvinne i 50-årene er tiltalt for drapsforsøk på sin daværende ektemann. Påtalemyndigheten mener mannen ble forgiftet med plantegift, og at det er årsaken til at han ble akuttinnlagt elleve ganger på sykehus på cirka ett år. Den siste gangen han ble innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim i slutten av mai 2020 ble plantegiftstoffet akonitin påvist i både blod- og urinprøve. Sykehuset varslet da politiet og det ble startet etterforskning.