Større enn Sp og SV på ny måling:

Rødt takker Giske, men mener han tar feil på ett viktig punkt

«Rødt vil bli det største partiet til venstre for Ap og skvise ut SV», uttalte Trond Giske i en tale for Byåsen Arbeiderlag. - Giske tar feil, Rødts mål er ikke å skvise SV, vi har et selvstendig prosjekt med å bygge et nytt arbeiderparti, sier Hege Bae Nyholt.