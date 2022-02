Mener det er for mange små leiligheter i det nye storprosjektet

– Det er viktig at det ikke blir for mange små leiligheter, for da blir det fort en litt for ensidig sammensetning av folk som bor der. Et sånt område må også tilby nok leiligheter som er egnet for barnefamilier, slik at det blir en variert bosettingsstruktur, mener Venstres Erling Moe som ellers er positiv til det nye storprosjektet.