Eksamen 2020 og -21 ble avlyst. Eksamen 2022 er fortsatt uavklart:

- Vi har mistet undervisning i tre skoleår. Hva lurer de på?

- Eksamen våren-22 vil være urettferdig både for elever og lærere. Vi har et svært knapt grunnlag, hvis du ser alle elever under ett, sier Strinda-elevene.