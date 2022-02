Årsmøtet i Trondheim Ap:

Hansen og Giskes lokallag vil ha ny strømpolitikk: Trondheim Ap ber Støre tenke nytt

Strømprisen preger norsk politisk debatt. Nå går Trondheim Ap inn for å revurdere elektrifiserings-planene for olje- og gassfeltene i Nordsjøen. Elektrifisering av sokkelen er meningsløst, mener et av de store lokallagene.