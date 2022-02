Fem vektere må ut og sikre omgivelsene hver gang helikopteret skal lande: - Dette er en nødløsning

Fem vektere sørger for at all trafikk blir stanset. Pasienter, besøkende og ansatte blir bedt om å fjerne seg fra inngangspartiet ved akuttmottaket. Slik er det når redningshelikopteret Sar Queen lander ved St. Olavs hospital.