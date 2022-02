Ambassadør Erik Svedahl fra Nardo blir i Ukraina når andre drar

Live: To trøndere går for gull

Saken oppdateres.

Det sier Norges ambassadør til Ukraina, Erik Svedahl, på Teams til Adresseavisen torsdag ettermiddag.

- Det er så vidt jeg vet bare USA, Canada og Australia som har besluttet å stenge ned i Kyiv og relokalisere sine ambassader til Lviv i Vest-Ukraina. Noen flere flytter deler av staben sin dit, men det store flertallet, inkludert Norge, fortsetter å være operative i Kyiv.

Ambassadøren og UD har gått over til å bruke den ukrainske måten å skrive navnet på Ukrainas hovedstad.

Hvordan er situasjonen i Kyiv nå?

- Det er litt spesielt, på overflaten er situasjonen omtrent normal. Dagene går som vanlig. Det er ingen unormal aktivitet, som hamstring av matvarer, eller sånne ting. Samtidig vet vi jo hva som foregår langs grensa mot Russland. Situasjonen er både normalt og unormalt, kan du si, sier Svedahl.

- Så TV-bilder fra flyplassen. Prøver folk å komme seg ut?

- Det kan være, det vet jeg ikke. Folk som har råd til det, drar kanskje til utlandet, men det er ingen panikkstemning. Flytrafikk går stort sett som normalt, men det er noen flyselskaper som har innstilt sine flygninger.

- Ukrainere er glade i landet sitt, og det skal mye til at de vil forlate landet.

- Så de har is i magen?

- Det ukrainerne selv sier er at de ha levd med konflikten med Russland i åtte år, så de er vant til et kontinuerlig press. Selvfølgelig er presset mer tydelig nå, men ukrainerne tar det med fatning, vil jeg påstå.

- Hva krever denne spente situasjonen av dere i ambassaden?

- Vi må forberede oss på det verste, selv om vi håper på det beste. Vi er forberedt på at ting kan skje. Vi har gjort noen foranstaltninger. De som har familie med seg har fått tilbud om å sende dem hjem, og det har de gjort. Vi har satt opp staben på en slik måte at vi kan håndtere litt unormale situasjoner. Som hvis det skjer noe ting, som at konflikten kommer hit til Kyiv.

- Ser du for deg en flyktningstrøm?

- Slik situasjonen er nå er det ingen panikk, og det skal mye til før vi ser en slik utvikling.

- Hvor vil en eventuell flyktningstrøm gå? Mot Tsjekkia, Polen og andre land i EU?

- Ja, det ville vært unaturlig at det går den andre veien.

- Føler dere i den norske ambassaden dere trygge?

- Ja, vi er godt rustet og har gode planer. Vi føler oss godt ivaretatt.

- Ambassaden i Kabul ble evakuert. Hva skal til for at det samme skjer med dere i Kiev?

- Vi er innstilt på å være her, så lenge det er forsvarlig. Jobben vår er å ivareta norske interesser, bistå norske borgere og ha kontakt med ukrainske myndigheter. Det forutsetter at vi er tilstede. Det er det vi har til hensikt å være.

- Hvor mange nordmenn er det i Ukraina nå?

- Vi vet bare om dem som har registrert seg på reiseregistrering.no eller på den nye appen: Reiseklar. Sist jeg sjekket så var det i underkant av 100 personer. Norske myndigheter har oppfordret norske borgere om å forlate landet, eller ikke komme hit. Det antallet kan nok forandre seg litt fra dag til dag.

Er det nordmenn fra næringslivet som er i Ukraina nå?

- Det er ikke så mange fra næringslivet her. Det er mange som bor her fast, og har familie. Det er litt forskjellig. Vi registrerer dem ikke etter hva de gjør her, men om de er fast, tilreisende og hvor lenge de skal være her.

- Du kommer fra Trondheim?

- Ja, jeg er født på EC Dahls Stiftelse og oppvokst i blomsterbyen på Nardo, rett nedenfor Moholt studentby.

- Kan du gi en kort oppsummering av din diplomatiske karriere? Har den alltid vært rettet mot Russland?

- Ja, jeg har alltid vært interessert i Russland. Jeg tok russisk mens jeg gikk på videregående skole, så flyttet jeg til Oslo for å studere russisk. Jeg begynte i UD fordi jeg kunne russisk. Jeg har bodd mye i Russland. Jeg har jobbet mye med Russland, med det bilaterale forholdet og nordområdespørsmål. Så interessen for Russland har vært der hele tiden. Jeg har vært stasjonert både i Moskva og Murmansk.

- Hvor lenge har du vært i Ukraina?

- Jeg kom hit i august 2020, så jeg har vært her i ett og et halvt år.

- Hva er det som fasinerer deg med Russland?

- Jeg var grensevakt i Finnmark, på grensa til Sovjetunionen. Da ble jeg fasinert av det som var på den andre siden av grensa. Da bestemte jeg meg for å lære meg russisk. Det har bare utviklet seg videre. Det er en fascinerende kultur og historie. Russland er også et naboland til Norge. Vi trenger å ha kunnskap om nabolandet vårt, hvordan de tenker og agerer.

- Helt til slutt: Skulle du heller ha vært på ski i Bymarka i vinterferien, enn fortsatt i Kyiv?

- Det måtte i tilfelle heller ha vært i Estenstadmarka. Jeg er ingen skigåer. Jeg har en kone fra Australia, og ungene våre bor der, så jeg vil nok heller ha vært på en strand der.

Ifølge NTB uttalte generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag, at han er bekymret for at Russland skal forsøker å iscenesette et påskudd for et væpnet angrep mot Ukraina.

– Vi vet fortsatt ikke hva Russlands intensjoner er, eller hva som kommer til å skje, men vi vet at Russland har samlet den største styrken vi har sett i Europa på en årrekke i og rundt Ukraina. Vi vet også at russiske etterretningsoffiserer jobber i Ukraina, de er i Donbass. Vi har sett forsøk på å iscenesette påskudd, falskt flagg-operasjoner, som en unnskyldning for å invadere Ukraina, sa han.

Uttalelsen kom etter at Russland torsdag hevdet at ukrainske regjeringsstyrker skjøt mot prorussiske separatister øst i landet, noe Ukraina har avvist.