- Vi vant en ærlig budrunde, sier Saleh Abuzid. Han er daglig leder i LNT utleie. Firmaet fikk tilslaget da kommunen la Klostergata 26 ut for salg før jul. Men før salget var endelig gjennomført, kom protestene fra naboen rett over gata, selveste Studentersamfundet, og resten av studentmiljøet i Trondheim. Dermed ble det en sak for formannskapet.