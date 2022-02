Tirsdag morgen sprang et rør lekk i butikkens sprinkleranlegg og vannlekkasjen rakk å legge hele gulvet i førsteetasjen under vann før de fikk stengt av vanntilførselen. Det medførte at interiøravdelingen på Bohus måtte stenge. Også kafeen og frisøren i senteret i Trondheim ble påvirket av vannlekkasjen.