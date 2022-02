For gammel for brannvesenet: - Jeg kjører buss nå

Tidligere brannmester Olav Noteng startet i brannvesenet da han var 27 år gammel. De første årene tenkte han aldri over pensjonsalderen. I mai 2021 fylte han 60, og måtte dermed av med pensjon. I brannvesenet har man nemlig særaldersgrense, det betyr at man kan gå av allerede 57 år gammel, og det er absolutt aldersgrense på 60. Begrunnelsen er at arbeidet er belastende og har høy risiko.