Mintes Kent med tårer og latter: – I helga mistet vi først og fremst en god kompis

– I dag tidlig hadde vi en markering på jobb der vi samlet de ansatte slik at vi fikk pratet sammen etter lørdagens tunge beskjed. Vi pratet om Kent, og delte hendelser og historier opp gjennom tiden. Det ble en kombinasjon av tårer og latter, uttaler daglig leder Kenneth Waal i ARW Entreprenør AS til Adresseavisen mandag.