Nå er det klart om han får kjøpe denne eiendommen

Klostergata 26 ble før jul lagt ut til salg på det åpne markedet. Det private firmaet LNT Utleie vant budkampen og hadde planer om å sette huset i stand for å leie det ut til studenter. Flere politikere mente det var i strid med intensjonen til formannskapet om at huset tvers over gata til Studentersamfundet skulle brukes til studentformål. Før salget var formelt gjennomført, ble det utsatt fordi politikerne ville si sin mening.