Hadia Tajik trekker seg som statsråd: - Tror ikke jeg har gjort noe ulovlig

- Jeg vil ikke tillat et feil jeg begikk for 15 år siden, står i vegen for regjeringens arbeid.

Det sa Hadia Tajik da hun møtte pressen onsdag, før hun fortsatte:

- Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er derfor jeg har bestemt meg for å betale inn ekstra skatt. Og jeg har bestemt meg for å gå av.

– Jeg er lei meg for at det jeg har gjort feil har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sier Tajik.

- Ingen har krav på tillit. Jeg har i dag varslet statsminister Jonas Gahr Støre om at jeg vil gå av som statsråd, noe han har akseptert.

Hun kunngjorde samtidig at hun fortsetter som nestleder i Ap.

Tajik har den siste tiden vært i hardt vær i forbindelse med pendlerboligsaken.

Nestleder i Ap

Tajik blir sittende som nestleder i Arbeiderpartiet dersom partiet ønsker det.

Det gjoirde at hun fikk en rekke spørsmål om det er riktig av henne å fortsette som nestleder i halvannet år til, frem til neste landsmøte i Ap der nestlederne normalt velges. På spørsmål fra Adresseavisen om hva hun vil svare dem som nå mener hun også bør gå av som nestleder, svarer hun:

- Jeg tar ansvar for den situasjonen jeg nå er i. Spørsmål og svar i saken om pendlerboligen jeg disponerte i tre måneder for 15 år siden, har overskygget regjeringens arbeid. Det beklager jeg. Jeg beklager min håndtering av saken, betaler ekstra skatt og går av.

- Og hva med det siste; spørsmålet om nestledervervet?

- Jeg er motivert for få fortsette som nestleder i de verv partiet gir meg.

VG-avsløring

VG avslørte sist søndag hvordan Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Tajik har i ettertid vært tydelig på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig. Hun har opplyst at hun hadde utgifter til barndomshjemmet i Rogaland.

Har krevd redegjørelser

Flere politikere har krevd at Tajik redegjør grundigere for saken. Frp-leder Sylvi Listhaug har blant annet sendt henne 20 spørsmål som hun vil ha svar på.

Tajik har tatt selvkritikk og sagt at hun hadde «ullstendig feilvurdert» saken. Hun har også sagt at hun skal betale tilbake den eventuelle skattefordelen hun har fått.

Tror ikke hun har begått lovbrudd

- Hvilke feil er det konkret du beklager nå? ble hun spurt under pressekonferansen.

- De feil jeg har begått, svarte Tajik og utdypet at hun beklager at hun ikke på et tidligere tidspunkt ga riktig informasjon til Statsministerens kontor, sin arbeidsgiver, om leiekontrakten hun inngikk for et leieforhold hun ikke benyttet seg av, og benektet at hun forfalsket leiekontrakten.

- Har du brutt loven, ville Dagbladets journalist vite.

- Nei, det tror jeg ikke, svarte Tajik.

- Hvorfor fortalte du ikke om denne saken da sakene til Kjell Ingolf Ropstad og Eva Kristin Hansen gikk i media? spurte Klassekampen.

- Fordi det falt meg ikke inn. Hvis jeg hadde overskuet at jeg burde stilt meg selv disse spørsmålene, hadde det blitt en bedre håndtering, svarte Tajik.

- Var det LO og de andre forbundsledernes reaksjoner som førte til at du går av? var et av spørsmålene.

- Det avgjørende for min avgang er at saken nå skygger for regjeringens arbeid og arbeidslivspolitikken vi arbeider med, sa Tajik.

Støre: Har tillit til Tajik og er enig i avgjørelsen hennes

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er lei seg for at Hadia Tajik går av som arbeidsminister, men at han er enig i avgjørelsen.

Tajik informerte på en pressekonferanse onsdag at hun går av som arbeidsminister, men at hun vil fortsette som nestleder.

– Som Hadia har fortalt, ser hun at hun har gjort flere feil knyttet til at hun har hatt skattefri pendlerbolig. Jeg har tillit til Hadia og tror på hennes historie, men jeg er enig i hennes avgjørelse, sier Støre.

– Jeg er lei meg for dette, sier Støre.

Statsministeren sier at Tajik har fått til mye som arbeidsminister.

– Jeg er glad for at hun vil fortsette å jobbe med å sette Arbeiderpartiets politikk ut i livet fra Stortinget, sier Støre.