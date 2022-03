De andre innsatte skrev brev til venner og familie. Den unge mannen skrev en annen type «hilsen»

Det var i desember i fjor at det ble arrangert juleverksted i Trondheim fengsel. En av aktivitetene var at de innsatte fikk anledning til å skrive julekort til venner og familie. En av mennene, en mann i 20-årene, valgte imidlertid å gjøre noe annet. Han skrev et julekort til fengselsleder i Trondheim fengsel, Egil Gabrielsen.