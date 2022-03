Butikker utsolgt for beredskapsutstyr: - Som gammel speider er jeg alltid beredt

Salg av vannbeholdere, bensinkanner og batteriradioer har økt betraktelig etter invasjonen av Ukraina. - En tankevekker at det må til en slik tragedie for at folk skal skjønne at det er lurt å være forberedt, sier Klas Sundelin.