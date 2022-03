Hadia Tajik trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet, melder DN

Saken oppdateres.

– Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder. Dette har jeg meddelt partileder Jonas Gahr Støre. Nå meddeler jeg det sentralstyret i Arbeiderpartiet, sier Tajik i en uttalelse Statsministerens kontor har delt med NTB.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Gjennom mange dager har mine feil knyttet til pendlerbolig og skattespørsmål vært omtalt i offentligheten. Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, skriver Tajik videre.

– Endrer ikke min drivkraft

Hun har nå gått tilbake i vervet som stortingsrepresentant.

– Jeg vil jobbe hardt for best mulig gjennomslag for partiets politikk og bidra til partiorganisasjonen vår. Det ser jeg fram til. Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av de vervene jeg har hatt. At jeg nå fratrer som nestleder, endrer ikke min drivkraft for å bidra til nødvendig politisk forandring for landet, sier Tajik.

For to uker siden avslørte VG at Tajik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt som hun aldri benyttet seg av mens hun jobbet som politisk rådgiver i regjeringsapparatet.

De påfølgende dagene har flere andre medier kommet med flere avsløringer om Tajiks pendlerbolig.

– Lei meg

Onsdag gikk Tajik av som arbeids- og likestillingsminister.

– Jeg er lei meg for at det jeg har gjort feil. Jeg har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sa Tajik på en pressekonferanse.

Hun sa da at hun ville fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet, men nå trekker hun seg altså fra det vervet.

Støre: – Jeg har forståelse for beslutningen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) takker Hadia Tajik for innsatsen hun har lagt ned som nestleder, men har forståelse for beslutningen.

– Hadia Tajik har i kveld informert meg om at hun ønsker å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har forståelse for beslutningen. Jeg vil takke Hadia for den store innsatsen hun har lagt ned i en årrekke som nestleder for partiet, og jeg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt, sier Støre i en uttalelse til NTB.