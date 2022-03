Hedda og Siri mistet vennen etter ulykke på E6: - Iver tok imot alle med åpne armer

To tenåringer er tiltalt for uaktsomt bildrap og medvirkning til dette etter at 16 år gamle Iver Gylland døde etter en ulykke. - Han er dypt savnet i vennegjengen, sier venninnene Siri Krogstad og Hedda Sætervold.