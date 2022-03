Skulle slå i hjel tid før festen begynte. Skjøt og drepte fredet fugl fra bilen

Trøndelag tingrett hadde nylig en måke-sak til behandling. To menn i 20-årene fra Fosen møtte tiltalt for brudd på naturmangfoldloven. Påtalemyndigheten mente at den ene mannen hadde skutt og drept en måke, mens den andre medvirket til det som skjedde. Mannen som skjøt erkjente straffskyld under rettssaken, mens den andre nektet skyld. Måker er totalfredet i Norge.