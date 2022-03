Flere fartsbøller tatt i varsla kontroller i Trøndelag

Norge deltar i dag, 24. mars, på «Speedmarathon» som er et europeisk samarbeid om trafikksikkerhet gjennom European Roads Policing Network (ROADPOL). Gjennom et helt døgn er UP ute på veiene også i Trøndelag. Aksjonen er varslet gjennom flere medier, og også på UP Midt-Norges snapchat-konto. Men tross det så er flere førere stoppet.