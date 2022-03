Må ansette 80 nye etter at like mange ble oppsagt: - Det har vært en spesiell tid

Over én million har sett ryggsekken til Runar (23) – men kun et fåtall får kjøpe den

Det er torsdag ettermiddag på Trondheim lufthavn og det kryr av folk på innlandsterminalen.

- 2022 startet tregere enn vi trodde, men nå peker pilene oppover. Vi ser at flyselskapene vil øke produksjonen både på inn- og utland utover våren, sier lufthavndirektør Marit Helene Stigen.

Hardt rammet

Ute på oppstillingsplassene er fire stuere i full sving med å fylle et fly med bagasje. Widerøe Ground Handling er et eget selskap som betjener SAS, Widerøe, KLM og Wizz Air. I tillegg finnes Aviator som tar seg av Flyr og Norwegian.

Stasjonssjef Jacob Matheson i Widerøe sier det har vært en spesiell tid og at de ble hardt rammet hardt av pandemien.

- Det ble tidlig stopp i flytrafikken, og vi måtte kvitte oss med rundt 60 årsverk som ble tatt både gjennom hele og delvise oppsigelser. Tar vi med permitteringer så ble rundt 120 personer i vårt selskap rammet.

Det er mye som skal gjøres på kort tid for å få av gårde SAS-flyet. Stuerne skanner hver eneste koffert slik at de har kontroll på at hver enkelt hører til en passasjer. Hvis ikke passasjerene dukker opp i tide må også bagasjen ut av flyet av sikkerhetsmessige grunner.

Frem og tilbake

Widerøe Ground Handling Norges største leverandør av bakketjenester til flyselskapene, og forestår tjenester som blant annet innsjekk, assistanse til passasjerer, lasting og lossing av bagasje og frakt, rapportering til flyvende personell, og diverse service til flyet som for eksempel vannpåfylling og avisning.

Bjørn Christian Hagen Klevan (36) er terminalfagarbeider og har jobbet som stuer siden 2006.

- Jeg har vært frem og tilbake i jobb siden pandemien startet.

- Hva tenkte du da alt stengte ned og det nesten ikke var fly i lufta lenger?

- Nei, hva tenker man da, jeg vet ikke helt. Det var veldig spesielt, vi trodde jo ikke helt på det.

- Hva snakker dere om på spiserommet?

- Det gikk i korona. Mange ble sagt opp, og det var veldig stusselig på de roligste dagene. Vi merket jo det ekstra godt etter toppåret i 2019.

Klevan er usikker på hvor mange kolleger som kommer tilbake etter oppsigelsene.

- Mange har nok funnet seg noe annet å gjøre, men noen kommer tilbake og mange nye er på vei inn. Det er positivt, sier stueren.

Mistet mange fagfolk

Flytrafikken øker dag for dag og alt er egentlig snudd på hodet igjen for aktørene på Norges tredje største lufthavn.

- Det er mye mer lystig å jobbe med oppbemanning enn nedbemanning, men det er ikke enklere, sier Matheson.

- De som mistet jobben har fortrinnsrett i to år. Alle har fått tilbud, og vi ser jo at de fleste har fått seg nye stillinger eller funnet på noe annet. Vi har mistet veldig mye kompetanse som vi jobber med å få tilbake. Det er også en veldig stor utfordring, spesielt fordi det skjer så fort.

I tillegg til stuerne hører også alle som jobber på gatene til i samme selskapet.

- Det som endret seg mest var mulighet for planlegging. Før opererte flyselskapene med et sommerprogram og et vinterprogram, kanskje ett år frem i tid, slik at vi kunne forberede oss på det som kom. I pandemien gikk det ned til 14 dager, perspektivet ble helt annerledes.

Mutters alene

I taxfree-butikken møter vi butikksjef Eystein Schiøtz. Han har ansvaret for Travel Value på innland og taxfree-butikken på utland.

- Det var utrolig rolig over lang tid. Vi hadde 80 ansatte som var helt ute en periode. Det første halvannet året var vi bare fem-seks stykker her. Men etter hvert åpnet vi virksomheten på innland og så kom utland etter hvert.

Ofte var det kun en ansatt på taxfree som håndterte Amsterdam, som eneste fly på utland over en lang periode.

- Vi har nådd det store målet vårt og unngått en eneste oppsigelse, mye takket være gode ordninger fra myndighetenes side. Vi har rett og slett klart å ta vare på alle sammen.

Men også butikksjefen har en jobb å gjøre med å rekruttere folk. Flere fant seg ny jobb eller begynte på studier etter lange permitteringer.

- Akkurat nå er halve staben i sving. Vi har mistet 30 til 40 ansatte av naturlige årsaker, men vi er halvveis mot toppen. Trafikken har ennå ikke tatt seg opp, men det er noe helt annet nå enn det var for et halvt år siden. Nå er vi på et nivå som er levedyktig. Jeg er optimist. Det er en bra tid nå.

To nye flexigates

Kristin Hesjehagen Sørnes er sjef for terminaldriften. Tomme stoler og stengte butikker har vært en del av hverdagen de siste to årene.

- Jeg gleder meg til å se utenlandsterminalen full av folk som gleder seg til å dra på ferie. Jeg gleder meg til å se unger med små kofferter, sier Hesjehagen Sørnes.

Hun ser også frem til å få flere gater og nytt bagasjehåndteringssystem.

- Vi har brukt tiden godt under pandemien og jobbet med et skisseprosjekt for terminalutvidelse som blant annet innebærer nytt bagasjehåndteringssystem. Da kan den ene sorteringshallen rives og gi plass til to nye flexigates som kan veksle mellom inn- og utland. Dessuten må logistikken rundt varelevering og avfallshåndtering fornyes i tillegg til økt kapasitet i forhold til bagasjeutlevering på utland og flyoppstillingsplasser, sier Hesjehagen Sørnes.

Tar enda flere år

Det har vært en følelsesmessig berg- og dalbane for alle som har jobbet på Trondheim lufthavn de siste to årene. Mens flyplassen i 2019 hadde 4,4 millioner passasjerer, sank antallet til 1,8 millioner i det første pandemiåret. I 2021 økte det litt til 2,05 millioner flypassasjerer.

- Våre analyser viser at vi ikke er tilbake på 2019-nivå før i 2024-2025. Trafikken på innland ligger nå på 75 prosent av 2019-nivå. På utland vil det ta enda lenger tid før alt er ved det gamle, sier Marit Helene Stigen.

Lufthavndirektøren medgir at det var sterkt å se 14 store Norwegian-fly parkert på skråbanen til Forsvaret.

- Det ble et veldig sterkt symbol. Det var produksjon som skulle vært oppe i lufta. Det var bildet på krisen.

