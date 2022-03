Tenåringer dømt til samfunnsstraff etter dødsulykken i Melhus

To 17-åringer er dømt til samfunsstraff etter at 16 år gamle Iver Gylland døde etter en ulykke på Kvål i Melhus i fjor. Sjåføren er dømt for uaktsomt bildrap og den andre for medvirkning til dette.