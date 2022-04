Politiet bekymret for svindel av flyktninger fra Ukraina

I en pressemelding skriver Trøndelag politidistrikt at de deler justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls bekymring for menneskehandel og utnyttelse av sårbare mennesker, i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina. Dette gjelder spesielt barn og unge, men det vises til at også voksne kvinner og menn risikerer å bli utnyttet. Det vises til at dette for eksempel være å bli satt i gjeld, havne i prostitusjon, komme i et avhengighetsforhold eller å bli seksuelt utnyttet.