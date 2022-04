Kommunen inngikk spesiell avtale – punger ut 82 500 kroner i uka for legevikar

- Vi tørr ikke å stå uten vikar. Vi vet nå at det nærmer seg sommer. Erfaringene tilsier at det blir vanskeligere å finne vikarer. Da blir vi bakpå. Slik situasjonen er nå må vi hoppe i det og ta det derfra. Det vi kjenner på i kommunene er at vi legger løp der vi utkonkurrerer hverandre. Vi er prisgitt å bruke vikarbyrå. Alternativet uten er mye verre, sier Karin Randi Grøttum, enhetsleder for legevakt og legetjenester i Steinkjer kommune til Steinkjer24.