Nabo fant alvorlig skadd mann i trapp: Politiet undersøker om det har skjedd noe straffbart

Saken oppdateres.

Lørdag morgen rykket politi og ambulanse ut til en adresse i Oppdal sentrum. En mann er hardt skadd, og området rundt er sperret av.

- Han blir fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse. Vi er helt i oppstartsfasen i etterforskningen, uttalte operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til Adresseavisen klokken 08.27.

Ble funnet i en trapp

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 07.33 og jobber med å kartlegge hendelsesforløpet. De kan ikke bekrefte om de mistenker at det har skjedd noe straffbart på stedet.

Operasjonsleder Roger Mogstad ved Trøndelag politidistrikt forteller like etter klokka 12 at mannen ble funnet i en trapp av en beboer.

Politiet jobber ut ifra flere hypoteser, blant annet at mannen kan ha falt ned trappen, eller blitt utsatt for vold.

- Vi holder alle muligheter åpne, men til nå har vi ikke funnet noe som tyder på at det har skjedd en straffbar handling, sier Mogstad.

Mannen har fått skader i hodet, og karakteriseres som alvorlig skadd.

Ble funnet alene

Innsatsleder på stedet, Markus Re, opplyser at den skadde personen ble funnet alene i en privat bolig.

- Mannen er hardt skadd, og vi jobber med å avklare om det har skjedd noe straffbart. Det var noen som fant den skadde og varslet helse. Politiet jobber videre med å kontakte mulige vitner og gjøre tekniske undersøkelser, sier Re.

Hva slags skader det er snakk om vil politiet så langt ikke uttale seg om.

Innsatsleder fra Heimdal

Klokken 09.23 opplyser operasjonsleder Gaasvik at et område i Oppdal sentrum er sperret av, og at innsatsleder fra Heimdal er på plass på stedet sammen med lokalt politi.

Politiet har vært i kontakt med naboer, og har sikret bilder av fotavtrykk ved stedet.

- Vi vet ikke om sporene kan ha noe med hendelsen å gjøre, men tar vare på dem for å være på den sikre siden, sier operasjonsleder Gaasvik.

Klokka 11 forteller han at politiet er i ferd med å ta bort noen av sperringene.