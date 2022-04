Mindreårige skal ha sparket og slått politiet på Værnes: – Reisende bisto politiet

– Det var ansatte ved Værnes som kontaktet oss om en samling på 15 til 20 ungdommer. De hadde en adferd som var ugrei. Det var snakk om at noen var beruset, og at de hadde vært verbalt ufine mot andre reisende og ansatte på Værnes. De sprang visstnok rundt omkring og oppførte seg på en måte som ikke er forenelig med hva man kan forvente på et sånt sted, forteller etterforskningsleder Ellen Mari Burheim i Værnesregionen.